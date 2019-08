Ceyms Bond obrazının filmlərdə istifadə etdiyi avtomobil ABŞ-da hərracda satılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, 1965-ci il istehsalı olan və casus funksiyaları ilə təchiz edilmiş "Aston Martin DB5" avtomobilini 6,4 milyon dollara əldə ediblər.

Avtomobili alan şəxsin kimliyi açıqlanmayıb.

Qeyd olunur ki, həmin avtomobil Bond haqqında filmlərin təbliğ olunması üçün yaradılıb və heç bir filmdə yer almayıb.

Milli.Az

