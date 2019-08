Türkiyənin "Gənclərbirliyi" klubunun futbolçusu Mərt Çətin karyerasını İtaliyada davam etdirəcək.

Milli.Az xəbər verir ki, 22 yaşlı müdafiəçi "Roma" klubu ilə anlaşıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Mərtin tibbi müayinədən keçdikdən sonra A Seriyası təmsilçisi ilə rəsmi müqavilə imzalayacağı bildirilir.

"Roma"da Türkiyə millisinin üzvü Cengiz Ündər də forma geyinir.

Milli.Az

