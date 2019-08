26 il həbsdə qaldı, milyonçu oldu

ABŞ-da günahsız yerə 26 il həbsdə olan şəxsə 1,3 milyon dollar təzminat ödəniləcək.

Publika.az xəbər verir ki, 1985-ci ildə qəsdən yanğın çıxardıb arvadı və iki qızının ölümündə günahlandırılan 61 yaşlı Devid Qavitin suçsuz olduğu üzə çıxıb.

Bu cinayət işinə görə 1986-cı ildə həbs olunan Qavitə 26 il həbsdə keçirdiyi itirilmiş günləri üçün 1,3 milyon dollar təzminat ödənilib.

Xatırladaq ki, illər öncə Qavitin evində çıxan yanğında ailəsi faciəvi şəkildə ölmüş, özü isə aldığı yanıq yaralarına görə uzun müddət müalicə almışdı.

