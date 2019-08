Məşhur müğənni Fatih Ürekin səhnəyə çıxmazdən əvvəl halı pisləşib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ağır iş rejiminə dözə bilməyən sənətçinin səhhətində problem yaranıb.

Bodrumda olan fatih xəstəxanaya aparılıb. Meneceri Ürekin hərarətinin 41 dərəcə olduğunu deyib.

Həkim nəzarətində olan müğənni 3 gün xəstəxanada yatacaq.

Milli.Az

