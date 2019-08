Sevdiyi qızla fotosunu feysbukda paylaşdı, güllələndi

Türkiyəli gənc sevdiyi qızla olan şəklini feysbuk hesabında paylaşıb, az sonra öldürülüb.

Publika.az xəbər verir ki, eyni məhəllədə böyüyüb bir-birinə aşiq olan cütlüyün ailəsi evliliklərinə qarşı olub. Hətta sevdiyi qızın qardaşları dəfələrlə 23 yaşlı Şahin Erhandan bacılarından uzaq durmağı tələb ediblər.

Şahin isə tələblərə rəğmən iki il öncə sevgilisi Filizlə çəkdirdiyi fotonu feysbuk hesabında paylaşıb. Ertəsi gün Şahinin ardınca düşən maskalı adamlar onu tüfənglə atəşə tutublar. 23 yaşlı gənc hadisə yerində keçinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.