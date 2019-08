Dünyanın ən gənc milyarderi Kayli Cenner 22 yaşını qeyd edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ad gününq İtaliyada keçirən biznes lediyə həyat yoldaşı Travis Skot verdiyi hədiyyə ilə diqqət çəkib.

Belə ki, onun arvadına aldığı çəhrayı və ağ brilliantdan ibarət boyunbağının qiyməti 859 min manat olub.

Milli.Az

