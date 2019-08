"Liverpool"un ikinci qapıçısı da sıradan çıxdı - Azarkeş zədələdi

"Liverpul"un digər qapıçısı Adrian sıradan çıxıb.

Milli.Az Goal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Super Kubokunun "Çelsi" ilə final görüşündən sonra qələbəni qeyd edərkən, azarkeşlərdən biri sürüşərək Adriana xəsarət yetirib. Bu barədə baş məşqçi Yurgen Klopp məlumat verib. Nəticədə qolkiperin topuğu şişib və onun Premyer Liqanın II turunda "Southempton"la qarşılaşmada iştirakı sual altına düşüb.

Əsas qapıçı Alisson Bekker də 2 aylıq sıradan çıxmışdı.

Xatırladaq ki, 2:2 hesabı ilə başa çatan Super Kubok matçında "Liverpul" "Çelsi"ni penaltilər seriyasında məğlub edərək dördüncü dəfə superkuboku qazanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.