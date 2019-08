"Mançester Yunayted" yeni mövsüm üçün 3-cü formasını təqdim edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, yeni forma qara və cəhrayı rənglərdən ibarətdir.



Qeyd edək ki, "mankunyanlar" buna bənzər forma ilə klub tarixinin ilk titulunu qazandığı vaxt - 1909-cu ildə "Bristol Siti"yə kubokun finalında 1:0 hesabı ilə qalib gələrkən çıxış edib.

Milli.Az

