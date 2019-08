Azərbaycanda 2019/2020 futbol mövsümünə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, sayca 28-ci milli çempionatın açılış matçında "Keşlə" və "Qarabağ" komandaları üz-üzə gəlir.

Mərdəkandakı "Dalğa Arena"da keçirilən oyun saat 19:00-da başlayıb.

Qeyd edək ki, ilk turda keçiriləcək "Qəbələ" - "Sumqayıt" matçı avqustunda 17-də, "Səbail" - "Zirə" görüşü avqustun 18-də, "Neftçi" - "Sabah" qarşılaşması isə avqustun 19-da olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.