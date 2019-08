Azərbaycanda vəfat edən kişidən oğluna cəbhəxana miras qaldı – Polis aşkarladı

Ağcabədi rayonu ərazisindəki evlərin birindən külli miqdarda silah tapılıb.

Publika.az xəbər verir ki, Ağcabədi RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən avqustun 15-də rayon ərazisindəki evlərin birinə baxış zamanı ev sahibəsinin mərhum atasına məxsus 1 ədəd “F-1” qumbarası, 6 ədəd tüstüverici qumbara, 1 ədəd “AKS” markalı silah, 1 ədəd nömrəsi silinmiş “Naqan” tipli tapança, 1 ədəd “TOZ-8” markalı, 2 ədəd “İJ-16” markalı, 1 ədəd küstar üsulla hazırlanmış tüfəng, 2 ədəd “İJ-37” markalı siqnal tapançaları, 2 ədəd patron darağı, 7 ədəd bıçaq və 106 ədəd patron aşkar edilib.

Silah-sursat götürülüb.

Araşdırma aparılır.

