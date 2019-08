Nəsimi polisi silsilə oğurluq və dələduzluq edən şəxsi saxladı

6 avtomobildən və 1 mağazadan oğurluq, həmçinin bir nəfərə qarşı dələduzluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş S.Pənahovun ətrafında Nəsimi RPİ 19-cu PŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon ərazisindəki 6 avtomobildən pul, mobil telefon, gümüş üzük, geyim əşyası, qaldırıcı qurğu, habelə 1 mağazadan tütün məmulatı və ərzaq məhsulları oğurlaması, həmçinin bir nəfərə qarşı dələduzluq etməsi də müəyyən edilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.