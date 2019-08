Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının Xəzər flotiliyasının “Mahaçkala” və “Volqodonsk” kiçik artilleriya gəmiləri və İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin “Peykan” və “Cövşən” raket katerləri avqustun 16-da Bakı limanını tərk edib.

Müdafiə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, həmin gəmilər “Dəniz kuboku - 2019” beynəlxalq müsabiqəsində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.