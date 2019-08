Kraliça II Yelizaveta əl çantasında nə saxlayır? - BİOQRAFI AÇIQLADI

Böyük Britaniya kraliçası II Yelizavetanın çantasında nə saxladığı və hansı məqsədlər üçün istifadə etdiyi bəlli olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki,bu barədə kral ailəsinin bioqrafı Salli Bedel Smit "The Sun"a açıqlamasında deyib.

Yazıçının sözlərinə görə, kraliça çantasında hər zaman oxumaq üçün eynək, nanəli konfet, avtoqələm, "Clarins" dodaq pomadası və balaca güzgü gəzdirir. Hər yeməkdən sonra o çantasından pomadanı çıxararaq dodaqlarını rəngləyir.

Bazar günləri isə Yelizaveta kilsəyə gedərkən orada imkansızlara vermək üçün üzərində müəyyən qədər nağd formada 5 və ya 10-luq funt sterlinqlər götürür.

Kral ailəsinin digər eksperti Fil Damper deyib ki, kraliça özü ilə eyni zamanda ailə fotosunu, qəzetlərdən krassvord, gündəlik, qeyd kitabçası və yaxud da smartfon gəzdirir.

Kral ailəsinin tarixçisi Hüqo Vikersin sözlərinə görə, kraliça çantasından öz köməkçilərinə müəyyən mesajlar vermək üçün də istifadə edir. Məsələn əgər kraliça çantasını masa üzərinə qoyursa, deməli getməyə hazırlaşır, çıxışı yekunlaşdırmaq istəyəndə isə çantanı bir əldən digərinə ötürür.

