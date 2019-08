İnnovasiyalar Agentliyi Asiya Inkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Asiya Inkişaf Bankının (ADB) Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Nariman Mannapbekov və nümayəndələri İnnovasiyalar Agentliyində olub.

Bu barədə "Report"a Agentlikdən məlumat verilib.

İlk olaraq qonaqlar Agentlikdə yaradılmış şəraitlə, burada fəaliyyət göstərən laboratoriya və Barama Biznes İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi ilə tanış olublar.

Görüş zamanı İnnovasiyalar Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Kərimli Agentliyin yüksək texnologiyalar sahəsindəki fəaliyyəti, gələcək planları və tədbirləri haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib. Daha sonra iki qurum arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq prespektivləri və birgə layihələr barədə müzakirə aparılıb, Azərbaycanda mövcud olan investisiya imkanlarına dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi yürüdülüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.