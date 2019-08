Yunanlar qorxuda: Türklər bu raketlərlə silahlandı

Türkiyə "Atmaca Blok-1" sualtı raketlərini səssiz şəkildə ordunun inventarına daxil edib.

Milli.Az Axar.az-a istinadən bildirir ki,bu barədə Yunanıstanın "Pronyus" qəzeti məlumat yayıb.

"Egeydə strateji dəyişiklik: Türkiyə "Atmaca Blok-1"-i işə salır" başlıqlı məqalədə 5 il ərzində sözügedən raketlərin türk donanması tərəfindən istifadə ediləcəyi bildirilib.

Qəzet "Atmaca Blok-1"-in RGM-84-ü əvəz edəcəyini vurğulayıb.

Məqalədə deyilir ki, yeni sistemlər dünyanın ən yaxşılarından sayılır və gəmidən gəmiyə, eləcə də gəmidən quruya çatmaq imkanına sahibdir.

Milli.Az

