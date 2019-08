Bill Klintonun qadın geyimində PORTRETİ TAPILDI - FOTO

Milyarder pedofilin evində Amerikanın sabiq prezidenti Bill Klintonun portreti aşkarlanıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Klintonun qadın geyimində boya ilə hazırlanmış portreti milyarder Ceffri Epşteynin evində tapılıb.

Görüntü, 2012-ci ilin oktyabrında işgüzar görüş zamanı bir qadın tərəfindən aşkar edilib. Onun dediyinə görə, açıq qapıdan gördüyü şəkildən şoka düşüb.

"Bu tamamilə Bill Klinton idi. Şok idi - bu, mütləq onun imicidir. Bu, çox təxribatçı, seksual bir mənzərə idi "deyib.

Şəklin rəssam Petrina Rayan-Kleyd tərəfindən çəkildiyi qeyd olunub. Portretdə Bill Klinton mavi paltar və qırmızı hündür dabanlı ayaqqabı geyərək oval ofis kreslosunda oturub. Epşteynin əsərin əslini və ya surətini əldə edib-etməməsi məlum deyil. Epşteyn iyulun 6-da Nyu-Yorkda tutulub.

O, yetkinlik yaşına çatmayan qızları istehza etməyə imkan verən bir cinayət şəbəkəsi yaratmaqda günahlandırıldb. Milyarder cinayətlərini 2002-2005-ci illərdə edib. İddia olunan qurbanların 14 yaşı olduğu bildirilib. Epşteyn, həmçinin şahidlərə rüşvət verməkdə ittiham olunub.

Avqustun 10-da milyarderin cəsədi həbsxana kamerasında tapılıb. Jurnalistlər Bill Klinton və ABŞ Prezidenti Donald Trampı milyarderlə dost münasibətlərində ittiham ediblər. Hər iki siyasətçi Epşteyn ilə hər hansı bir əlaqənin olduğunu inkar edib.

Milli.Az

