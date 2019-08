Türkiyənin tanınmış aktrisası Serenay Sarıkaya formada qalmasının səbəbindən danışıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki,paylaşımları ilə gündəm da olan sənətçi gözəlliyinin sirrini açıqlayıb.

Aktrisa bildirib ki, hər fəsil soyuğa və istiyə baxmayaraq üzgüçülüklə və yoqa ilə məşğul olur . O bildirib ki, un, duz və şəkərdən istifadə etmir, eyni zamanda tərəvəz və proteinli qidalarla bəslənir.

