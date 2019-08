Pakistanda seminariyada partlayış olub, ölənlər var

Pakistanın Sistan və Bəluçistan əyalətinin paytaxtı Kuetta yaxınlığındakı seminariyada baş verən partlayış nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 20-dən artıq yaralanan var.

“Report” “Pakistan Today”a istinadən xəbər verir ki, cümə namazından sonra meydana gələn partlayışda xəsarət alanlar şəhər mülki xəstəxanasına yerləşdirilib.

Şəhər polisinin rəisi Abdülrəzzaq Çima ölənlər arasında seminariya nəzdindəki məscidin imamının da olduğunu bildirib.

Hələlik bu hücumun məsuliyyətini heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.



