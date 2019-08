Məşhur müğənni Səidə Sultan son paylaşdığı fotosunda Azərbaycan əsilli müğənni Ququşa bənzərliyi ilə diqqət çəkib.

Milli.Az publika.az-a istinadən bildirir ki, pərəstişkarları onun şəkilini Ququşun fotosu ilə müqayisə ediblər.

Xatırladaq ki, Ququş uzun müddətdir, ABŞ-da yaşayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.