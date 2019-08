2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda 28745 ölüm halı qeydə alınıb.

Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə ölüm səviyyəsi 6,0-dan 5,9-a düşüb.

Hesabat dövründə Azərbaycanda 66687 doğulmuş körpə qeydə alınıb.

Ümumilikdə ilin əvvəlindən Azərbaycan əhalisinin sayı 38118 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 2019-cu il iyul ayının 1-i vəziyyətinə 10019575 nəfərə çatıb.



