"Real"ın baş məşqçisi Zinəddin Zidan "Mançester Yunayted"dən Pol Poqba PSJ-dən isə Neymarı transfer etmək istədikləri iddialarına münasibət bildirib.

Metbuat.az İspaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, o, bununla bağlı deyib:

"Poqba "Mançester Yunayted"in futbolçusudur. Biz buna hörmət etməliyik. Neymar da "Real"ın oyunçusu deyil. Mən öz futbolçularımdam razıyam. Komandada olan hər kəs önəmlidir". / Qol.az

