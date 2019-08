Əlinə nə düşdü oğurlayan Gəncə sakini tutuldu

Yanvar-iyul ayları ərzində Gəncə şəhəri ərazisində bir-neçə oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini R.İbişov saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, Nizami (Gəncə) RPİ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində yanvar-iyul ayları ərzində Gəncə şəhəri ərazisində 2 evdən 80 manat pul və spirtli içki, habelə 1 yardımçı təsərrüfatdan 2 ev quşu, 1 evin həyətindən elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş R.İbişov saxlanılıb.

Milli.Az

