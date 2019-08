Fransalı rahibə Lüsil Randon Avropanın ən yaşlı qadını adını alıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, rahibənin bu ilin fevralında 115 yaşı tamam olub.

Doğum günündə o, Roma papası I Fransiskdən təbrik məktubu almışdı.

L.Randon qitənin ən yaşlı sakini adını 116 yaşlı italiyalı Mariya-Cuzeppa Robuççi-Narcizonun vəfatından sonra alıb.

Dünyanın ən yaşlı qadını isə yaponiyalı Kane Tanakadır. O, 1903-cü ilin yanvarında anadan olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.