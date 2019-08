Azərbaycan Premyer Liqasında yeni - 2019/2020 mövsümünün ilk qırmızı vərəqəsini "Keşlə"nin futbolçusu alıb.

"Report" xəbər verir ki, I turun "Qarabağ"la açılış matçının ikinci hissəsində meydana daxil olan Emin Mehtiyev əvvəlcə simulyasiyaya, 74-cü dəqiqədə isə kobud oyuna görə sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Qeyd edək ki, hazırda "Qarabağ" hesabda öndədir - 1:0.



