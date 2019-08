Azərbaycan Premyer Liqasında yeni - 2019/2020 mövsümünün ilk qolu vurulub.

"Report" xəbər verir ki, I turun açılış matçında "Qarabağ"ın start heyətindəki ən gənc futbolçu İsmayıl İbrahimli fərqlənib.

21 yaşlı yarımmüdafiəçi 78-ci dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb.



