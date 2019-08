"Fənərbağça" klubunun yeni transferi olan Zankanın sevgilisi Nanna Marie paylaşımları ilə diqqətləri çəkir.

Milli.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, heyvanlara sevgisi ilə fərqlənən Nannanın "İnstagram"dakı paylaşımları xeyli insan tərəfindən marağa səbəb olur.

