Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 2019/2020 mövsümü start götürüb.



Publika.az xəbər verir ki, 28-ci ölkə çempionatının açılış matçı "Dalğa Arena"da baş tutub.

Burada "Keşlə" son illərin çempionu "Qarabağ"ı qəbul edib. Matçda yeganə qolu 78-ci dəqiqədə qonaqların heyətində İsmayıl İbrahimli vurub.

19:00. “Keşlə” – “Qarabağ” - 0:1

Qol: İsmayıl İbrahimli, 78

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Namiq Hüseynov, Mübariz Haşımov, Etibar Həsənov

“Dalğa Arena”

