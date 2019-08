Xərçəng xəstəliyinə tutulan amerikalı aktrisa Selma Bleyer sosial şəbəkədə xəstəlikdən sonrakı şəkillərini paylaşıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 2018-ci ildə dağınıq skleroz xərçəngi diaqnozu qoyulan aktrisanın saçları tamamilə tökülüb, gözləri isə zəifləməyə başlayıb. Selma bu səbəbdən telefonla daha az vaxt keçirdiyini bildirib.

Bir oğlu olan aktrisa kimyəvi terapiya alır. Selma tezliklə sağalıb işinin başına qayıtmaq istədiyini bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.