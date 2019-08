Kiyev "Dinamo"sunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, baş məşqçi vəzifəsinə komandanın idman direktoru Aleksey Mixayliçenkonun gətirilməsi üçün razılıq əldə edilib. Onunla yaxın günlərdə rəsmi müqavilə imzalanacaq.

Xatırladaq ki, A.Mixayliçenko 2002-2004-cü illərdə də Kiyev "Dinamo"sunun baş məşqçisi olub. Komandanın əvvəlki başq məşqçisi Aleksandr Xatskeviç dünən vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

Milli.Az

