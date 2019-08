Cümə günü Suriya ordusu İdlib əyalətinin cənubunda yerləşən 4 kəndi terrorçulardan azad edib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda “Sham FM” radiostansiyası bildirib.

Azad edilən kəndlərə “An-Nüsrə Cəbhəsi” nəzarət edirdi.

