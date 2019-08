Meksika federal polisi magistral yolda acından ölmək üzrə olan 65 miqrant tapıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Verakruz əyalətində tapılan miqrantlar Banqladeş və Şri-Lanka vətəndaşlarıdır.

Onlar ABŞ-a keçmək üçün aprelin 24-dən Qətərdən yola çıxıblar. Müayinə olunan miqrantlara çökrək və su verilib.

Milli.Az

