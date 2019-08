Yunan-Roma güləşçilərimizin rəqibləri müəyyənləşdi

Estoniyanın paytaxtı Tallinndə gənc güləşçilər arasında dünya çempionatı sona yaxınlaşır.

Publika.az xəbər verir ki, avqustun 17-də - yarışların altıncı günündə 60, 67, 72, 82 və 97 kiloqram çəki dərəcələrində yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə qoşulublar. Həmin çəki dərəcələri üzrə püşkatma mərasimi keçirilib və güləşçilərimizin rəqibləri müəyyənləşib.

Əsgər Əlizadə (60 kq) səkkizdəbir finalda Cənubi Koreya təmsilçisi Qunvoo Park, Adəm Hacızadə (67 kq) isə onaltıdabir finalda Əhməd Fevzi Barahman (Səudiyyə Ərəbistanı) ilə qarşılaşacaqlar. Ülvi Qənizadə (72 kq) təsnifat mərhələsində Samvel Qriqoryan (Ermənistan), Xəyal Mehdiyev (97 kq) isə ukraynalı Aleksandr Yevdokimov ilə görüşəcəklər.

