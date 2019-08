Yovşanla müalicə - Orqanizmi çürüdən hər şeyi məhv edir

Acı yovşan bitkisi orqanizmi çürüdən, irinlədən, iltihablandıran infeksiyaları öldürür, bir çox sinir xəstəlikləri, qurd, yuxusuzluq, maddələr mübadiləsi pozğunluğunu sağaldır.

Bu bitki qədimdən ən ağır xəstələri qısa müddətdə ayağa qalxmasına yardım edən dərman otu kimi tanınıb.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, yovşanla müalicə xəstəni həzm, bağırsaq, cinsi və uroloji xəstəliklərdən xilas edə bilər.

Yovşan: ginekoloji iltihabi, prostatit, dəri xəstəliyi, qaraciyər, mədəaltı vəzi, böyrəklər üçün əvəzsizdir.

Evində it, pişik, ev heyvanı saxlayanlar mütləq ildə 1 dəfə 100 qr yovşanla müalicə olunmalıdır ki, heyvandan keçən infeksiya və qurdlardan xilas ola bilsin.

Bir kurs müalicə üçün 100 qr quru yovşan kifayətdir.

İstifadə üçün quru otu nanə kimi ovuclarınızın arasında əzib ovursuz. Ovuntuolan narın hissə elə quru halda birbaşa qəbul, udmaq üçündür. Ovcunuzda qalan iri hissələr isə məhlul, dəmləmə, cövhər hazırlamağa yararlıdır.

Acı yovşan orqanizmdə xlamida, troxomonad, herpes, kandida, lyamblyanı yox edir.

Qəbul etmə günü 7 gündür.

İlk 3 günü hər 3 saatdan bir bir çimdik quru ovulmuş yovşanı ağzınıza qoyub, ağız suyu ilə isladıb udursuz, üstündən 1 stəkan su içirsiz. Yalnız bu halda bitki bağırsaqlara gedib çatır.

Növbəti günlər gündə 5-6 dəfə fasilələrlə eyni qaydada qəbul edirsiz.

Gecə yatanda qəbul olunmur.

Bu 7 gün ərzində şirniyyat, yağlı, ət yeməyi olmaz. Alqokol da yol verilmir.

Müalicə zamanı ilk günlərdə ürəkbulanma, zəiflik, güclü əsəb, titrəmə ola bilər. Bu gizli qalmış virus və infeksiyaların üzə çıxmasıdır. Bir müddət oynaqlarınız ağrıya bilər.

Milli.Az

