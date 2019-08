Putin sərnişin təyyarəsini qarğıdalı sahəsinə endirən pilotlara “Rusiya Qəhrəmanı” adını verib

Rusiya prezidenti Vladimir Putin "A321" sərnişin təyyarəsini qarğıdalı sahəsinə endirən pilotlara "Rusiya Qəhrəmanı" adını verib.



O, avqustun 15-də Moskva vilayətinin "Jukovski" hava



Metbuat.az İnterAz-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışında bildirib.O, avqustun 15-də Moskva vilayətinin "Jukovski" hava liman ında qalxan, Moskva-Simferopol istiqamətində hərəkət edən "Ural Hava Yolları"na məxsus "Aerobus A321" sərnişin təyyarəsinin pilotlarına "Rusiya Qəhrəmanı" adının verilməsi haqqında fərman imzaladığını söyləyib."Hava gəmisinin kapitanı və ikinci pilot Rusiya Qəhrəmanı, ekipajın digər üzvləri isə "İgidliyə görə" ordeni ilə təltif olunublar",deyə V. Putin vurğulayıb.

