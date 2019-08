Tovuz rayonunda yerli sakini ilan sancıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, rayonun Əlimərdanlı kənd sakini, 62 yaşlı Sabir Bağırovu ilan sancıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır



