Almaniyanın Şərqində sağçı radikallar, qərbində isə mühafizəkarlar populyardır

Almaniyada sağçı radikallar qüvvələrin populyarlığı artır.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, son sosioloji təhqiqatların nəticələrinə görə, ölkənin şərqi federal əyalətləri bu qüvvələri daha çox dəstəkləyir. AFR-ın hakim Xristian Demokrat İttifaqı və Sollar Partiyası ilə müqayisədə sağçı radikal AfD-ni əhalinin dörddə bir hissəsi dəstəkləyir. Almaniya Sosial Demokrat Partiyası (ASDP) isə əhalinin cəmi 12 faizi arasında populyardır.

Bu vəziyyət qərb əyalətlərində güclü fərqlənir. Burada 27 faiz göstərici ilə XDİ/XSİ bloku liderdir. Onun ardınca "Yaşıllar" (24 faiz), ASDP (14 faiz), AfD (12 faiz), Almaniya Azad Demokrat Partiyası (9 faiz) və Sollar Partiyası (8 faiz) gəlir.

2015-ci ilin miqrasiya böhranından sonra qərb əyalətlərində sağçı radikal qüvvələrin populyarlığı xeyli artıb.

Milli.Az

