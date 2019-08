Britaniya alimlərinin fikrincə, altı saatdan az davam edən gecə yuxusu insan sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar törədə bilər. Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, bu, gələcəkdə ürəyin işemik xəstəliyinə və insulta gətirib çıxara bilər.

Eskperimentdə iştirak edən 2 min insandan 44 %-i sutkada 6 saatdan az, 17 %-i isə tövsiyyə olunan qədər - 8 saat yatır.Alimlər qeyd edir ki, az yatmaq çəki artımına, əzələ kütləsinin itirilməsinə səbəb ola bilər.

Milli.Az

