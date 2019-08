Narkotik bitkilər becərən İsmayıllı sakini saxlanıldı

İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin əkini ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Vəng kənd sakini, 27 yaşlı İsmayıl Məmmədov saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Publika.az-a bildiriblər ki, davam etdirilən tədbirlərlə rayonun Ruşan kəndindəki meşəlik ərazidə İ.Məmmədov tərəfindən aqrotexniki qaydada qulluq edilməklə yetişdirilən 6 kiloqrama yaxın 13 çətənə bitkisi aşkar edilib.

Faktla bağlı İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

