Rusiya qırıcıları Suriyada İdlib gərginliyin azaldılması bölgəsinə aviazərbələr endirib.

Publika.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bir kəndə hücum nəticəsində 13 mülki vətəndaş ölüb, daha 20 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.