Pakistanlı diplomat: "Pakistan Kəşmir probleminin sülh yolu ilə həllinə hazırdır"

Pakistan Cammu və Kəşmir ştatı ilə bağlı ədalətin bərpası üçün bütün lazımi addımları atacaq, ancaq Hindistanla mübahisənin sülh yolu ilə həllinə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pakistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Maliha Lodhi mövzu ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Təhlükəsizlik Şurasının iclası ilə bağlı istəyimiz Cammu və Kəşmir əyalətinin xalqı adından edilən hərəkətlərdən birincisidir. Ancaq bu, son deyil. Bu, Cammu və Kəşmir ştatının sakinləri üçün ədalətin bərpasından sonra bitəcək. Biz ştat ətrafında gedən mübahisənin sülh yolu ilə nizamlanmasına hazırıq”, - deyə xanım Lodhi bildirib.

Diplomat, həmçinin bu məsələnin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsini alqışlayıb:

“Bu, problemin beynəlxalq dərəcədə əhəmiyyətinin göstəricisidir. Hindistan üçün bu, “daxili məsələ”dir, ancaq bugünkü müzakirə göstərdi ki, ştatın işğal problemi ümumi məsələdir”. / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.