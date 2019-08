SSRİ dağılsa da, sovetin dövründə istehsal olunan avtomobillərə günümüzdə də rast gəlmək mümkündür. Hətta bəziləri bu maşınları əzizləyərək, ondan antikvar kimi də istifadə edir.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən 70-ci illərdə sovet maşınlarının reklam posterlərini təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.