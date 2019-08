Türkiyəli müğənni Ziynet Salinin toy tarixi açıqlanıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bir müddətdir gitaraçı Erkan Erzurumlu ilə münasibətdə olan ifaçı sentyabrın 15-də evlənəcək.

Bu barədə açıqlama verən Ziynet həyəcanlı olduğunu, toy hazırlıqlarının davam etdiyini bildirib. Sadə gəlinlik geyinəcəyini açıqlayan ifaçı, toy üçün dəniz kənarında məkan axtardıqlarını açıqlayıb.

Milli.Az

