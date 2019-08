Qəzza zolağında İsrail ordusu ilə toqquşmalarda 33 fələstinli yaralanıb.

"Report" RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə səhiyyə nazirliyinin sözçüsü Əşrəf əl-Kidra məlumat verib. .

Qəzzadakı Fələstin etirazları ardıcıl 70 cümədir ki, davam edir. 2018-ci ildən bu yana İsrail ordusu ilə toqquşmalarda 308 fələstinli həyatını itirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.