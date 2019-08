Ən ucuz kartof PƏHRİZİ - 1 həftəyə 3 kq

Pəhriz siyahısına biri də əlavə olunub - kartof pəhrizi. Kartof pəhrizi 7 gündə 5 kilo arıqladır, lakin sağlamlığınızı da göz önünə almalısınız.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, bu pəhrizdə qaynadılmış kartofdan istifadə edilir. Həftəlik pəhriz siyahısı aşağıdakı kimidir.

1-ci gün



- Səhər yeməyi: Qaynadılmış kartof və 4 qaşıq qatıq

- Günorta yeməyi: Qaynadılmış kartof və 4 qaşıq qatıq

- Axşam yeməyi: 8 qaşıq qatıq



2-ci gün



- Səhər yeməyi: 4 qaşıq qatıq

- Günorta yeməyi: Qaynadılmış kartof və 3 qaşıq qatıq

- Axşam yeməyi: 8 qaşıq qatıq, qaynadılmış kartof



3-cü gün



- Səhər yeməyi: Qaynadılmış kartof

- Günorta yeməyi: Qaynadılmış kartof və 3 qaşıq qatıq

- Axşam yeməyi: 4 qaşıq qatıq



Pəhrizdə uğur sirləri:



* Pəhriz, sizə və sizin sağlamlığınıza zərər verən qidalanma vərdişlərindən xilas olmaq deməkdir və həyatınızın hər dövründə uyğunlaşa biləcəyiniz bir nizam olmalıdır.

* Su içməyə əsla laqeyd yanaşmayın.

* Pəhrizə boşqabınızdakı yemək payını kiçildərək başlaya bilərsiniz.

* Duzu və şəkəri həyatınızdan çıxarın. Yağı isə məhdudlaşdırın.

* Xüsusilə də evdə mayalanmış qatıq yeməyə üstünlük verin.

* İdmanı həyatınıza daxil edin.

* Səhər yeməyi və ara paylara biganə yanaşmayın.

* Süfrəyə əsla çox ac oturub çox tox durmayın.

* Bitki çayları ilə bədəndə olan şişləri aradan qaldıra bilərsiniz.

Milli.Az

