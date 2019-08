Qəzza bölgəsində israilli hərbçilərlə toqquşmalarda 33 fələstinli yaralanıb.

Axar.az xəbər veir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əşrəf Kidra bildirib.

“Bu gün Qəzza bölgəsinin şərq sərhədində İsrail ordusu ilə qarşıdurmalarda 33 fələstinli yaralanıb, onlardan 20-si güllə yarası alıb”, - Kidra belə deyib.

