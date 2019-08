Cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində, təmas xəttindəndən düşmən tərəfə təxminən 3-5 km dərinlikdə dəhşətli partlayış baş verib.

Metbuat.az Ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, saat 19:15 radələrində baş verən partlayış nəticəsində cəbhəyanı kəndlərdə torpaq titrəməsi baş verib.



Partlayışın səbəbi hələki məlum deyil.

