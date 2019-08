Serialdakı bacısından danışdı

“Zalim İstanbul” serialının baş rol ifaçılarından biri Bahar Şahin istirahət məkanından paylaşdığı fotosu ilə diqət çəkib.

Publika.az xəbər verir ki, serialda böyük bacısının obrazını canlandıran Sera Kutlubəylə səmimi fotolarını paylaşaraq bu sözləri yazıb:

“Gecə-gecə sevdiyim Sera gəldi. Sizə bir az Seradan bəhs edim. Məndən 6 ay kiçik olmasına baxmayaraq, daha ağır başlı, daha doğru qərarlar verən, hər duyğusunu yavaşca yaşayan insandır. Onu bu həyatda heç bir şey həyəcanlandırmaz. Hər şey olması gərəkdiyi kimidir. Yanlışlarıma davamlı əsəbləşən, məni qorumağa çalışan insndır o. Serialda da olduğu kimi əsl böyük bacıdır".

