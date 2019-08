Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1977-ci il təvəllüdlü Kazımov Qayıb Mirəli oğlu avtomobili ilə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirib və nəticədə avtomobil aşıb.

Qəzada xəsarət alan sürücü təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona döş qəfəsin küt travması diaqnozu qoyulub.



