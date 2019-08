Kubanın Mayabek vilayətində ildırım vurması nəticəsində 5 nəfər ölüb, daha bir nəfər isə yaralanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli nəşr olan "Granma" məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hadisə avqustun 14-də axşam baş verib.

Ölənlər arasında üç azyaşlı uşaq da var. Hadisə yerinə yerli hakimiyyət nümayəndələri də gəlib.

Qeyd edə ki, oxşar hadisə iyul ayında Florida ştatında da baş vermişdi. Bu zaman 8 nəfər ildırım vurub.



