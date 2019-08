Həbsxanada ölüsü tapılan milyarderlə bağlı YENİ XƏBƏR

Ötən həftə həbsxada ölü tapılan milyarder Cefri Epsteinin meyiti üzərində aparılan espertiza analizinin cavabı çıxıb. Analizin nəticəsi gizli şəkildə mediaya da sızıb.

Publika.az xəbər verir ki, Epsteinin boynundakı çoxsaylı qırıqlar diqqətdən yayınmayıb. Bu sümük qırıqlarının kiminsə tərəfindən boğulma zamanı baş verdiyi ehtimal olunur.

Xatırladaq ki, 66 yaşlı milyarder seks ticarəti ilə suçlanaraq həbs olunmuşdu. Ticarətinin qurbanları isə yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlar olub.

ABŞ prezidenti Donald Trampla yaxın əlaqəsi üzə çıxan Epsteinin ölümü, hətta həbsdən qaçması ilə bağlı bir sıra iddialar var.

